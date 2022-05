Rando-Cyclo Sauveterre-de-Béarn, 8 mai 2022, Sauveterre-de-Béarn. Rando-Cyclo avenue Jean Recapet Salle des Sports Sauveterre-de-Béarn

2022-05-08 – 2022-05-08 avenue Jean Recapet Salle des Sports

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 2 circuits ROUTE : 50 et 110 km

1 circuit MARCHE : 8 km Animations, vide vélo (matériel, vélo…) ouvert à tous,

+33 6 31 01 70 20

FFCT

avenue Jean Recapet Salle des Sports Sauveterre-de-Béarn

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Autres Lieu Sauveterre-de-Béarn Adresse avenue Jean Recapet Salle des Sports Ville Sauveterre-de-Béarn lieuville avenue Jean Recapet Salle des Sports Sauveterre-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques