Rando cyclo de la vallée de l’Auvézère et ses châteaux Cherveix-Cubas, 4 septembre 2022, Cherveix-Cubas.

Rando cyclo de la vallée de l’Auvézère et ses châteaux Mairie 319 Route des Écoles Cherveix-Cubas

2022-09-04 – 2022-09-04 Mairie 319 Route des Écoles

Cherveix-Cubas 24390

7 EUR “Rando de la vallée de l’Auvézère et ses châteaux. Souvenir Michel Renon”.

Situé en limite de trois départements, cette randonnée cyclo permettra de découvrir quelques beaux monuments et sites naturels de la Dordogne, Corrèze et Haute Vienne.

3 parcours sont proposés 47, 77 et 103 km.

Itinéraires fléchés. Parcours à allure libre. Points de ravitaillement. Collation servie à l’arrivée. VAE accepté.

+33 6 33 86 92 39

