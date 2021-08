Cléden-Poher Cléden-Poher Cléden-Poher, Finistère Rando cyclo Cléden-Poher Cléden-Poher Catégories d’évènement: Cléden-Poher

Finistère

Rando cyclo Cléden-Poher, 29 août 2021, Cléden-Poher. Rando cyclo 2021-08-29 08:30:00 – 2021-08-29 Vélodrome 1, route du Stade

Cléden-Poher Finistère Cléden-Poher Rando cyclo composée de deux circuits : 60 et 90kms. Départ groupé du Vélodrome.

Pass sanitaire obligatoire. +33 6 88 02 32 93 Rando cyclo composée de deux circuits : 60 et 90kms. Départ groupé du Vélodrome.

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cléden-Poher, Finistère Autres Lieu Cléden-Poher Adresse Vélodrome 1, route du Stade Ville Cléden-Poher lieuville 48.23695#-3.67069