2022-12-03 13:30:00 13:30:00 – 2022-12-03 17:00:00 17:00:00 Ambazac Haute-Vienne Ambazac Samedi 03 décembre, 13h30 au Domaine de Muret à Ambazac. Ouvert à tous. Plus d’informations : 06 83 07 19 25. Cette rando cycliste propose plusieurs tours de circuit, un départ vers les Grands Marmiers, puis un retour au Domaine de Muret par la commune de Saint-Laurent-les-Églises. Ambazac

