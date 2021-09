Bérat Médiathèque Bérat, Haute-Garonne Rando Culturelle Médiathèque Bérat Catégories d’évènement: Bérat

L’association A.M.E de Bérat organise sa 13ème rando culturelle. Départ donné au village dès 9 heures et jusqu’à minuit autour d’une programmation aussi variée qu’exceptionnelle.

Entrée libre, pass sanitaire demandé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T23:59:00

