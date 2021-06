Hérémence Hérémence Hérémence, Hérens Rando-cueillette Hérémence Hérémence Catégories d’évènement: Hérémence

Hérémence, le vendredi 2 juillet à 08:30

Randonnée avec Céline d’Alpes Attitude à l’alpage de Mandelon et cueillette de plantes sauvages. Confection d’une dégustation avec les plantes cueillies. Jeudis 2 juillet 2021 CHF 55.- / personne Min. 4 personnes, max. 12 personnes Randonnée en matinée, horaire de départ à confirmer Activité d’une demi-journée accessible à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T08:30:00 2021-07-02T13:00:00

