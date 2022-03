Rando-Cueillette / Cuisine Sauvage dans le Piémont Vosgien Barr, 3 avril 2022, Barr.

Rando-Cueillette / Cuisine Sauvage dans le Piémont Vosgien Barr

2022-04-03 – 2022-04-03

Barr Bas-Rhin

EUR Rendez-vous pour une rando-cueillette suivie d’une dégustation sous forme de petit atelier de cuisine végétale sauvage en cuisine intérieure.

Ortie, Lamiers, lierre terrestre, oxalis, ail des ours, stellaire, plantain… Et sureau en fin de printemps ! Venez à la découverte de ces plantes sauvages et apprendre à les reconnaître.

A l’issue de notre cueillette, retour en cuisine où nous confectionnerons quelques bouchées et boissons faciles à réaliser, …pleins de saveurs à découvrir !

Ingrédients majoritairement BIO et sauvages – Cuisine Végétale (vegan) – Tous niveaux – env. 3h de ballade/cueillette sans difficulté

Venez découvrir les joies de la cueillette et de consommer le fruit de sa récolte !

+33 6 77 76 63 32

Rendez-vous pour une rando-cueillette suivie d’une dégustation sous forme de petit atelier de cuisine végétale sauvage en cuisine intérieure.

Ortie, Lamiers, lierre terrestre, oxalis, ail des ours, stellaire, plantain… Et sureau en fin de printemps ! Venez à la découverte de ces plantes sauvages et apprendre à les reconnaître.

A l’issue de notre cueillette, retour en cuisine où nous confectionnerons quelques bouchées et boissons faciles à réaliser, …pleins de saveurs à découvrir !

Ingrédients majoritairement BIO et sauvages – Cuisine Végétale (vegan) – Tous niveaux – env. 3h de ballade/cueillette sans difficulté

Barr

dernière mise à jour : 2022-03-18 par