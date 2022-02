Rando Croquis Saint-Paul-le-Jeune Saint-Paul-le-Jeune Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Paul-le-Jeune

Rando Croquis Saint-Paul-le-Jeune, 14 février 2022, Saint-Paul-le-Jeune. Rando Croquis Saint-Paul-le-Jeune

2022-02-14 13:30:00 13:30:00 – 2022-02-14

Saint-Paul-le-Jeune Ardêche Saint-Paul-le-Jeune Rando Croquis guidée par l’aquarelliste Ilda Roussel

À travers une courte randonnée, nous partirons à la découverte de la nature et réaliserons en plein air des croquis et dessins autour de Casteljau.

Rdv devant la pharmacie de St Paul le Jeune à 13h30 latelierdilda@gmail.com +33 6 28 35 79 69 https://www.latelierdilda.com/ Saint-Paul-le-Jeune

dernière mise à jour : 2022-01-26 par Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Paul-le-Jeune Autres Lieu Saint-Paul-le-Jeune Adresse Ville Saint-Paul-le-Jeune lieuville Saint-Paul-le-Jeune Departement Ardêche

Saint-Paul-le-Jeune Saint-Paul-le-Jeune Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-le-jeune/

Rando Croquis Saint-Paul-le-Jeune 2022-02-14 was last modified: by Rando Croquis Saint-Paul-le-Jeune Saint-Paul-le-Jeune 14 février 2022 Ardèche Saint-Paul-le-Jeune

Saint-Paul-le-Jeune Ardêche