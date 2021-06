Missillac Missillac Loire-Atlantique, Missillac RANDO-CROQUIS Missillac Missillac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Missillac

RANDO-CROQUIS Missillac, 10 juin 2021-10 juin 2021, Missillac. RANDO-CROQUIS 2021-06-10 10:30:00 – 2021-06-10 13:00:00 coté D965 Parking des platanes

Missillac Loire-Atlantique Missillac La « rando-croquis » est une activité qui permet de découvrir autrement le paysage et les espaces naturels. Il s’agit d’observer tout en apprenant comment le paysage s’est construit, naturellement ainsi qu’avec l’action humaine. Les techniques de dessin et d’aquarelle seront abordées lors de cette balade de 5 km maximum. Tout public à partir de 8 ans (accompagné) – Matériel fourni par l‘association Brome. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. info@parc-naturel-briere.fr +33 2 40 91 68 68 http://www.parc-naturel-briere.com/ La « rando-croquis » est une activité qui permet de découvrir autrement le paysage et les espaces naturels. Il s’agit d’observer tout en apprenant comment le paysage s’est construit, naturellement ainsi qu’avec l’action humaine. Les techniques de dessin et d’aquarelle seront abordées lors de cette balade de 5 km maximum. Tout public à partir de 8 ans (accompagné) – Matériel fourni par l‘association Brome. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Missillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Missillac Adresse coté D965 Parking des platanes Ville Missillac lieuville 47.4766#-2.17455