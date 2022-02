Rando crêpes Manhac Manhac Catégories d’évènement: Aveyron

2022-03-13 – 2022-03-13

Manhac Aveyron 3 EUR Distance : 12 km / Durée : 3 h / Départ 14 h place de la mairie / Difficulté : **

Goûter avec crêpes et cidre, pour récupérer de l’énergie après la rando !

Consultez tout le programme 2022 de « A chaque dimanche sa rando ». Dans le cadre du calendrier « A chaque dimanche sa rando », les associations affiliées à la FFRandonnée proposent des randonnées encadrées par les bénévoles des clubs qui s’investissent pour le plaisir de tous ! Distance : 12 km / Durée : 3 h / Départ 14 h place de la mairie / Difficulté : **

Consultez tout le programme 2022 de « A chaque dimanche sa rando ».

