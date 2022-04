RANDO CRÊPES Corsept Corsept Catégories d’évènement: Corsept

Loire-Atlantique

RANDO CRÊPES Corsept, 8 mai 2022, Corsept. RANDO CRÊPES Corsept

2022-05-08 08:30:00 – 2022-05-08

Corsept Loire-Atlantique Corsept À la recherche des cabanes aux oiseaux !

2 circuits pédestres de 5km (adapté aux enfants) et 12 km.

Ravitaillement le long du parcours. Inscription sur place. Contact : 06 72 63 51 03. claudie.michel.dande@gmail.com +33 6 62 81 47 56 À la recherche des cabanes aux oiseaux !

2 circuits pédestres de 5km (adapté aux enfants) et 12 km.

Ravitaillement le long du parcours. Inscription sur place. Contact : 06 72 63 51 03. Corsept

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Corsept, Loire-Atlantique Autres Lieu Corsept Adresse Ville Corsept lieuville Corsept Departement Loire-Atlantique

Corsept Corsept Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corsept/

RANDO CRÊPES Corsept 2022-05-08 was last modified: by RANDO CRÊPES Corsept Corsept 8 mai 2022 Corsept Loire-Atlantique

Corsept Loire-Atlantique