RANDO CRÊPES À DREFFÉAC Drefféac, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Drefféac.

RANDO CRÊPES À DREFFÉAC 2021-07-28 20:00:00 – 2021-07-28 20:00:00

Drefféac Loire-Atlantique Drefféac

Rando de 7 à 8 km

RDV à 19h30 au village de la Pilais – Départ à 20h00

A la fin de la rando, 2 crêpes et boisson vous seront offertes.

Chiens non admis, circuit non accessible en poussette

Possibilité d’apporter son gobelet

Chaussures adaptées à la marche

Inscriptions sur place

Tarif : 2.50 € – 1€ pour les 6-12 ans, gratuit – 6 ans

Contact :

Office de Tourisme 02 40 88 00 87

otsi@cc-paysdepontchateau.fr +33 2 40 01 40 10

Contact :

Office de Tourisme 02 40 88 00 87

