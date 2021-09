RANDO CLIM : DÉCOUVREZ L’APPLICATION Champfrémont, 1 octobre 2021, Champfrémont.

RANDO CLIM : DÉCOUVREZ L’APPLICATION 2021-10-01 14:00:00 – 2021-10-01 16:00:00

Champfrémont Mayenne Champfrémont

Venez observer et noter la fructification et la défeuillaison des arbres du sentier Rando’Clim de Champfrémont, mais surtout, découvrez avec Alban comment utiliser cette nouvelle application qui vous permettra de participer en toute autonomie à la collecte d’information sur l’impact du réchauffement climatique sur les arbres de notre région.

RDV à 14h au départ du sentier Rando’Clim de Sainte-Anne de Champfrémont (plus de précisions lors de l’inscription). Prévoyez une tenue adaptée à la météo et des chaussures de randonnée.

Gratuit – INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 02 43 03 79 62 ou contact@cpie-mayenne.org

1, 2, 3 observez ! Une balade pour découvrir les essences locales, leur écologie et leur phénologie, pour les petits et grands !

contact@cpie-mayenne.org +33 2 43 03 79 62

Venez observer et noter la fructification et la défeuillaison des arbres du sentier Rando’Clim de Champfrémont, mais surtout, découvrez avec Alban comment utiliser cette nouvelle application qui vous permettra de participer en toute autonomie à la collecte d’information sur l’impact du réchauffement climatique sur les arbres de notre région.

RDV à 14h au départ du sentier Rando’Clim de Sainte-Anne de Champfrémont (plus de précisions lors de l’inscription). Prévoyez une tenue adaptée à la météo et des chaussures de randonnée.

Gratuit – INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 02 43 03 79 62 ou contact@cpie-mayenne.org

dernière mise à jour : 2021-09-22 par