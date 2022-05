Rando Ciné Gausson Gausson Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gausson

Rando Ciné Gausson, 8 mai 2022, Gausson. Rando Ciné Gausson

2022-05-08 – 2022-05-08

Gausson Côtes d’Armor Gausson Dans le cadre du Festival Terres et Films, rando Ciné au départ à 9h15 de la Place de l’église de Gausson. Parcours de 6/7 km ponctué de trois courts métrages dans des lieux atypiques (chapelles -b granges – ateliers d’artisan…), durée entre 1h30 et 2h. http://www.cithea.net/ Dans le cadre du Festival Terres et Films, rando Ciné au départ à 9h15 de la Place de l’église de Gausson. Parcours de 6/7 km ponctué de trois courts métrages dans des lieux atypiques (chapelles -b granges – ateliers d’artisan…), durée entre 1h30 et 2h. Gausson

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Gausson Autres Lieu Gausson Adresse Ville Gausson lieuville Gausson Departement Côtes d'Armor

Gausson Gausson Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gausson/

Rando Ciné Gausson 2022-05-08 was last modified: by Rando Ciné Gausson Gausson 8 mai 2022 Côtes-d’Armor Gausson

Gausson Côtes d'Armor