Rando-choco

2022-05-22 – 2022-05-22 Dimanche 22 mai à partir de 13h à Razès. Réservez dès maintenant. 5 €/adulte, 3 €/ moins de 12 ans. Les marches pieds 06 72 84 99 27. La rando-choco, vous allez déguster… Randonnée libre sur itinéraire balisé. Quizz. En partenariat avec les boulangeries Redon de Bessines, Ange de Razès et la FFRandonnée Haute-Vienne. Dimanche 22 mai à partir de 13h à Razès. Réservez dès maintenant. 5 €/adulte, 3 €/ moins de 12 ans. Les marches pieds 06 72 84 99 27. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

