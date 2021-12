Rando Challenge Île-de-France Gymnase Philippe Cousteau,rue du stade à Beynes, 1 mai 2022, Beynes.

_Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre d’Île-de-France, avec le soutien de ses partenaires et du club local de Beynes, organise son traditionnel Rando Challenge® Découverte ouvert à tous et la compétition régionale 2022. C’est déjà la 8ème édition… les fidèles Rando-Challengeurs se souviendront qu’en 2013 le Comité avait organisé au château de Beynes le tout premier Rando Challenge régional !_ **Quatre-vingts équipes** sont attendues au **Gymnase Philippe Cousteau, rue du stade à Beynes le dimanche 1er avril 2022 pour participer à ce rallye pédestre** et découvrir pas à pas la vallée de la Mauldre, ses richesses naturelles et son patrimoine. _——_ _Entre amis ou en famille, randonneurs expérimentés ou débutants, seule compte l’envie de randonner en s’amusant !_ _——_ Le Rando Challenge® est une épreuve de randonnée ludique, sportive et culturelle. Par équipe de 2 à 4 (maximum 5 pour le découverte), les marcheurs découvrent tout au long du parcours des questions (de type Affirmations à Choix Multiples) sur le patrimoine, la flore, la faune, l’histoire ou encore l’observation… * **Le parcours Découverte de 10 à 12 km** est accessible à tous. Il est tracé sur la carte remise au départ. Inscription : 20€ / équipe de 2, 3, 4 ou 5 personnes. * **Le parcours Compétition de 16 à 20 km** est accessible aux randonneurs réguliers. L’itinéraire est tracé sur la carte. Pour les clubs FFRandonnée malheureusement il n’y aura pas de championnat de France en 2021. Inscription : 25€ / équipe. **>> Ces deux itinéraires permettent d’explorer Beynes à travers son Histoire et son patrimoine : château médiéval, acqueduc, église… mais aussi de découvrir sa forêt et la vallée de la Mauldre.**

Uniquement sur inscription (ouverture de la billeterie en 2022 sur le site : www.ffrandonnee-idf.fr) . Tarifs : 20€ pour une équipe Découverte; 25€ pour une équipe Compétition.

