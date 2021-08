Rando Challenge Essonne Halle Sportive, 19 septembre 2021, Tigery.

Rando Challenge Essonne

Halle Sportive, le dimanche 19 septembre à 08:30

Le Comité de la Randonnée Pédestre de l’Essonne, avec le soutien de ses partenaires et du club local, organise son **13ème Rando Challenge® Départemental le dimanche 19 septembre à Tigery à la halle des sports**. Très attendu et apprécié par les passionnés de randonnée mais également par les familles et les sportifs, le Rando Challenge® est **un rallye pédestre ludique et culturel.** Les équipes sont composées de 2 à 6 participants (suivant l’épreuve choisie). Le principe est simple : chaque équipe part avec une carte, un temps à respecter (pas plus, pas moins !), doit rechercher des bornes et répondre à des questions. Ces questions (de type ACM, Affirmation à Choix Multiples) portent sur le patrimoine, la flore, la faune, l’histoire locale ou encore sur des éléments observables le long du parcours. Deux épreuves Découverte & Compétition sont proposées cette même journée : **• Le parcours Découverte de 8 à 12 km** est accessible à tous. Il est balisé sur le terrain et tracé sur la carte remise au départ. La participation est de 15€ / équipe de 2 à 6 personnes. **• Le parcours Compétition de 16 à 20 km** est plus exigeant. Il n’est pas balisé sur le terrain, la recherche des bornes et les questions sont plus difficiles. Pour les licenciés cette épreuve compte pour le Championnat de France des clubs FFRandonnée. La participation est de 20€ / équipe de 2 à 4 personnes. _**Programme :**_ 8h30 : Accueil des 1ères équipes Compétition 9h30 : Accueil des 1ères équipes Découverte Le capitaine de chaque équipe recevra son horaire de départ par courriel après clôture des inscriptions. 16h30 : Proclamation des résultats et remise de prix _**Informations pratiques :**_ La présentation de votre Pass sanitaire valide est obligatoire. Nombre de places limité, inscription et paiement en ligne avant le 16 septembre sur le site : [[www.rando91.com](www.rando91.com)](www.rando91.com) _**Rendez-vous :**_ Halle Sportive – Impasse de la Halle – 91250 TIGERY Accès : En voiture par la francilienne N104 sortie n°28 > Tigery. Places de stationnement et parking à proximité de la halle. _**Plus d’informations :**_ Tél. : 06 08 24 50 32 – Email : [[essonne.communication@ffrandonnee.fr](essonne.communication@ffrandonnee.fr)](essonne.communication@ffrandonnee.fr)

Sur inscription :https://www.rando91.com/evenements/rando-challenge-91/inscription-rando-challenge/

Halle Sportive Impasse de la Halle – 91250 TIGERY Tigery Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T17:30:00