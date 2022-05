Rando Challenge Coly-Saint-Amand, 29 mai 2022, Coly-Saint-Amand.

Rando Challenge Coly-Saint-Amand

2022-05-29 – 2022-05-29

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand

Randonnée pédestre par équipes, le Rando challenge® est une épreuve ludique et sportive au cours de laquelle différentes compétences du randonneur sont sollicitées : techniques d’orientation, sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée, etc. En suivant le parcours indiqué sur votre carte, votre mission sera, d’une part de retrouver des bornes et de les repositionner avec précision sur votre carte, et d’autre part de répondre à des Affirmations à Choix Multiples, le tout dans un temps cible à calculer (avant de partir) et à atteindre le plus justement possible. Découverte : Parcours de 6 à 8 km nOuvert à tous par équipe de 2 à 6 Expert: Parcours de 16 à 20 km, réservé aux licenciés

Randonnée pédestre par équipes, le Rando challenge® est une épreuve ludique et sportive au cours de laquelle différentes compétences du randonneur sont sollicitées : techniques d’orientation, sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée, etc. En suivant le parcours indiqué sur votre carte, votre mission sera, d’une part de retrouver des bornes et de les repositionner avec précision sur votre carte, et d’autre part de répondre à des Affirmations à Choix Multiples, le tout dans un temps cible à calculer (avant de partir) et à atteindre le plus justement possible. Découverte : Parcours de 6 à 8 km nOuvert à tous par équipe de 2 à 6 Expert: Parcours de 16 à 20 km, réservé aux licenciés

+33 5 53 53 71 46

Randonnée pédestre par équipes, le Rando challenge® est une épreuve ludique et sportive au cours de laquelle différentes compétences du randonneur sont sollicitées : techniques d’orientation, sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée, etc. En suivant le parcours indiqué sur votre carte, votre mission sera, d’une part de retrouver des bornes et de les repositionner avec précision sur votre carte, et d’autre part de répondre à des Affirmations à Choix Multiples, le tout dans un temps cible à calculer (avant de partir) et à atteindre le plus justement possible. Découverte : Parcours de 6 à 8 km nOuvert à tous par équipe de 2 à 6 Expert: Parcours de 16 à 20 km, réservé aux licenciés

©https://dordogne.ffrandonnee.fr/

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2022-05-14 par