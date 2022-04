Rando Challenge Allier Saint-Nicolas-des-Biefs Saint-Nicolas-des-Biefs Catégories d’évènement: Allier

Rando Challenge Allier La Verrerie Foyer de ski de fond Saint-Nicolas-des-Biefs

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Saint-Nicolas-des-Biefs Allier Saint-Nicolas-des-Biefs Le RANDO CHALLENGE (RC) est un rallye p�destre chronom�tr� en �quipe de 2 � 4 pers., de 15 km, avec des balises � trouver et des questions � r�pondre.

La version D�couverte est plus facile (8 / 9 km maxi), � rythme libre et donc accessible � tous. contact@activrando.fr +33 6 81 33 73 29 https://activrando.fr/ La Verrerie Foyer de ski de fond Saint-Nicolas-des-Biefs

