RANDO CHALLENGE® 6ÈME ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RANDONNÉE PÉDESTRE Claret, 20 mars 2022

RANDO CHALLENGE® 6ÈME ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RANDONNÉE PÉDESTRE Claret

2022-03-20 08:00:00 – 2022-03-20

Claret Hérault Claret

Un Parcours Découverte, d’une durée de 2 à 4 heures, ouvert à tous et en particulier aux familles ou aux randonneurs moins expérimentés, ainsi qu’un Parcours Labellisé Rando Challenge®, de 16 à 20 km, en orientation, réservé aux licenciés à 2, 3 ou 4 équipiers, raviront tous les amateurs.

Le Championnat de France de Randonnée Pédestre 2021 /2022 : 15 étapes sur toute la France pour la saison 2021/2022. Ce championnat est organisé sous la forme d’un RANDO CHALLENGE : rallye pédestre sportif, ludique et culturel.

Les équipes des Clubs affiliés à la Fédération de Randonnée Pédestre (FFRP) doivent parcourir un itinéraire, non balisé, uniquement tracé sur une carte, à une vitesse fixée et s’approcher le plus possible du temps de référence calculé par l’organisateur.

Tout au long du parcours, les randonneurs doivent répondre à des questions, de type A.C.M. (Affirmation à Choix Multiples), faisant appel à l’observation, sur le patrimoine, la faune, la flore, l’histoire … ainsi qu’à des questions sur les techniques d’orientation. Les randonneurs doivent pointer sur leur carte témoin le positionnement exact de l’implantation de la borne question.

A l’arrivée, un classement des équipes est établi en tenant compte de l’exactitude des réponses, du respect de l’itinéraire proposé, du temps de référence et du positionnement des bornes. Ce classement donne lieu à l’attribution de points qui comptent dans le classement national du Championnat de France. Cette compétition est doublée le même jour d’une épreuve open, ouverte à tous, licenciés comme non licenciés, appelée RANDO CHALLENGE DECOUVERTE, destinée à promouvoir la pratique de la randonnée pédestre. Elle ne donne pas lieu à classement. Chaque étape attire entre 150 et 300 participants.

Le club rando lattes organise, sous l’égide de la fédération française de randonnée pédestre, avec le concours du comité départemental éponyme, de la ville de claret, du département de l’hérault et le soutien logistique d’hérault sport, le rando challenge®, 6ème étape du championnat de france de randonnée pédestre 2021 – 2022.

andolattes34@gmail.com http://www.randolattes.com/

Claret

