Rando Carnaval Noth Noth NothNoth Catégories d’évènement: Creuse

Noth

Rando Carnaval Noth Noth, 6 mars 2022, NothNoth. Rando Carnaval Parking des écoles Noth Noth

2022-03-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-06 12:00:00 12:00:00

Noth Creuse Parking des écoles Noth Creuse Noth Rando avec les membres du club et les enfants.

Les randonneurs seront déguisés et grimés.

Au profit de l’association scolaire. dansnothpas@gmail.com +33 6 80 27 30 77 Parking des écoles Noth Noth

dernière mise à jour : 2022-02-22 par OT La Souterraine

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Noth Autres Lieu Noth Noth Adresse Parking des écoles Ville NothNoth lieuville Parking des écoles Noth Noth Departement Creuse

Noth Noth NothNoth Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nothnoth/

Rando Carnaval Noth Noth 2022-03-06 was last modified: by Rando Carnaval Noth Noth Noth Noth 6 mars 2022 Creuse Noth

NothNoth Creuse