Rando-canyoning « glisser dans le torrent », 3 juin 2023, Sainte-Engrâce Sainte-Engrâce.

Rando-canyoning « glisser dans le torrent »

Bourg Sainte-Engrâce Pyrenees-Atlantiques

2023-06-03 09:00:00 – 2023-06-03 17:00:00

Sainte-Engrâce

Pyrenees-Atlantiques

Sainte-Engrâce

10 EUR Sortie co-organisée par le CPIE Pays Basque, le Département des Pyrénées-

Atlantiques et Alexis AUGUSTIN, guide canyoning.

Les gorges d’Ourdaybi offrent un extraordinaire terrain de jeu pour la pratique du

canyoning. On vous accompagne dans une randonnée qui alterne marche dans

l’eau et petites descentes en rappel. Une luxuriante flore endémique borde de

toute part ce cheminement d’eau et de roches, ponctué de mini-cascades. Ces

lieux abritent notamment le fameux Desman des Pyrénées, connu sous le nom de

rat trompette. Qu’on ne se fasse pas d’illusion : ce petit mammifère ne se laisse

que très rarement voir. Pour le reste, sensations assurées.

Pré-requis : savoir nager, ne pas avoir de problèmes d’articulations, âge minimun : 12 ans

Sur inscription.

CPIE Pays basque

St-Engrâce

Sainte-Engrâce

dernière mise à jour : 2023-02-06 par