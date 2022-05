Rando canoë semi-nocturne à l’Île aux Pies

Rando canoë semi-nocturne à l'Île aux Pies, 13 juillet 2022

2022-07-13 – 2022-07-13 Embarquez pour une balade en canoë au cœur du site de l’Ile aux Pies, au fil de l’eau, à la découverte des paysages et légendes de ce grand site naturel de la basse vallée de l’Oust.

À partir de 6 ans.

RDV au bungalow plein air, parking du camping de l’Ile-aux-Pies – Bains-sur-Oust.

Sur réservation. – Matériel fourni.

– Prévoir tenue et chaussures confortables, vêtements de rechange.

– Les enfants doivent être accompagnés.

