Rando canine Monbazillac, dimanche 3 mars 2024.

La SPA de Bergerac vous propose une rando canine à Monbazillac sur deux circuits 6 ou 10 km.

Nous présenterons nos chiens à l’adoption en compagnie de leurs bénévoles-promenade

Cette rando est ouverte à toutes les autres personnes avec ou sans animal.

Tous les chiens seront tenus en laisse pendant tout le parcours.

Les départs se feront entre 8h30 et 10h30.

Nous tiendrons un stand SPA BERGERAC et présenterons nos actions (adoptions, fourrière, bénévolat, famille d’accueil et malheureusement….abandons) et proposerons nos objets au logo SPA Bergerac ainsi que d’autres articles.

L’inscription est fixée à 5€ (destinée aux soins vétérinaires et au bien-être de nos pensionnaires .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 08:30:00

fin : 2024-03-03 13:00:00

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

