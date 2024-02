Rando canine Cornay, dimanche 26 mai 2024.

Rando canine Cornay Ardennes

Mani­­fes­­ta­­tion couplée avec une Brocante et un marché arti­­sa­­nal orga­­ni­­sés le même jour.Circuit 1 5 km, départ à 10h le matinCircuit 2 8 km, départ à 14h30 l’après-midiGratuité pour les parti­­ci­­pantsBuvette et petite restau­­ra­­tion sous chapi­­teau Org. par Cornay Animations et Patrimoine

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Place

Cornay 08250 Ardennes Grand Est cornay.animations@yahoo.com

L’événement Rando canine Cornay a été mis à jour le 2024-02-05 par Ardennes Tourisme