Rando-campagnarde 2021-09-05 07:30:00 07:30:00 – 2021-09-05

Lentigny Loire Lentigny EUR 5 parcours marche et 2 parcours VTT.

Risotto à l’arrivée.

1500 participants maximum.

Organisée par le Comité de Jumelage de Lentigny

Merci de contacter au préalable les organisateurs pour vous assurer du maintien de la randonnée. +33 6 73 85 04 59 dernière mise à jour : 2021-08-28 par Office de Tourisme Roannais Agglomération

