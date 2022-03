Rando Bretagne : Étape à Fouesnant Fouesnant, 23 avril 2022, Fouesnant.

Rando Bretagne : Étape à Fouesnant Départ Centre nautique Fouesnant 1 Hent Kersentic Fouesnant

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23 Départ Centre nautique Fouesnant 1 Hent Kersentic

Fouesnant Finistère

La Fédération française de randonnée de Bretagne, son Comité régional, ses 4 Comités

départementaux et ses 225 associations locales, vous invitent à partager cet événement unique en France qu’est la Rando Bretagne.

La Rando Bretagne, manifestation de randonnée ouverte à tous, propose chaque année entre 8 et 15 jours de découverte des territoires et des paysages bretons, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

9 jours de randonnées exceptionnelles

Du 16 au 24 avril 2022, les randonneurs apprécieront la beauté des paysages et la richesse patrimoniale au détour des chemins du sud Finistère. Du coeur de la baie de Douarnenez ou au départ de la Pointe de la Torche ou bien encore du Cap de la chèvre, chaque jour, à partir de 9h, une randonnée de 20 km environ est proposée dans un lieu différent. Chaque randonneur prévoit son pique-nique, un pot est prévu en fin de randonnée, des animations pourront également agrémenter certaines journées.

Ouvertes à tous, ces randonnées seront guidées et accompagnées par les bénévoles du Comité FFRandonnée Finistère et de ses associations locales fédérées (Marcheurs de Cornouaille, Kemperlé Rando, Sentiers du Stangala, Marcheurs du Dimanche, Fouesnant Rando, Quimper Rando, War Maez et Tre Ar Vro).

La rando Bretagne fera étape à Fouesnant le 23/04 pour une randonnée de 20km de Cap-coz à l’anse de Penfoulic + marches nordiques (12,5 km) matin et après-midi. Départ 9h du Centre Nautique de Cap-Coz.

Le programme en cliquant dans document ci-contre :

Départ Centre nautique Fouesnant 1 Hent Kersentic Fouesnant

