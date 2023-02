Rando Bretagne avec passage à Dinard, 15 avril 2023, Dinard .

RANDO BRETAGNE EN ILLE-ET-VILAINE : CÔTE D’ÉMERAUDE & VALLÉE DE LA RANCE

PASSAGE À DINARD LE 22 AVRIL 2023

La Rando Bretagne 2023 vous dévoile la magie de la Côte d’émeraude et les trésors de la Vallée de la Rance, jalonnée d’écluses et de ports, de Tinténiac à Cancale en passant par Saint-Malo.

Trait d’union entre les 4 départements bretons, la Rando Bretagne vous invite à la (re)découverte des territoires et des paysages bretons, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ouverte à tous (licenciés et non licenciés), cette manifestation organisée par les comités FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne, propose chaque jour une randonnée d’environ 20 km.

9 jours de randonnées exceptionnelles

Sauvage, canalisée et maritime, la Rance vous fera remonter le temps et l’histoire. Bordée d’écluses et de nombreux ports, de Saint-Suliac, classé parmi les plus beaux villages de France, à La Richardais, cité authentique au rythme des marées, en passant par les onze écluses d’Hédé-Bazouges et le canal d’Ille-et-Rance, la vallée de la Rance offre une variété de paysages et vous réserve bien des surprises.

Villages pittoresques, jolies malouinières, célèbres villas Belle Époque de Dinard et Saint-Lunaire, château médiéval, imposantes bâtisses en pierre de falun, allée couverte… autant de témoignages d’un passé très riche qui défilent devant vous.

Un voyage dans le temps et un décor de carte postale vous attendent tout au long de ces randonnées.

Seules des randonnées quotidiennes, encadrées et animées par les associations locales et le Comité FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine sont programmées. Il appartient aux participants d’organiser leur mode d’hébergement et de transport, le cas échéant (pensez au covoiturage).

Tous les amoureux de la randonnée et des loisirs de nature sont attendus pour cet événement soutenu par :

Le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Tourisme Bretagne, l’agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, les Villes de Dinard et Saint-Malo, la Communauté de Commune Bretagne Romantique, Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, l’Office de Tourisme de Dinard Côte d’Émeraude, le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Crédit Agricole en Bretagne, France Bleu Armorique et Agendaou.

INFOS PRATIQUES :

9 jours de randonnée

environ 20 km/jour

Ouvert à tous, licenciés FFRandonnée et non licenciés

Saint-Malo, Rothéneuf, Saint-Coulomb, Cancale, Tinténiac et Hédé, Mesnil Roc’h (Lanhélin), Saint-Suliac, Dinard et Saint-Lunaire et La Richardais

Plus d’informations prochainement sur bretagne.ffrandonnee.fr et ille-et-vilaine.ffrandonnee

https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/

