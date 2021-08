MONTFIQUET Rond Point de l'embranchement Montfiquet Rando Bota Sophro forêt de Balleroy Rond Point de l’embranchement MONTFIQUET Catégorie d’évènement: Montfiquet

Rond Point de l’embranchement, le dimanche 12 septembre à 09:30

Suivez les « rand’Estelles » ! Deux Estelle, l’une botaniste, l’autre sophrologue, amoureuses de la nature et de ses trésors lors de cette promenade en immersion totale dans une des dernières hêtraies de la région. (4km/2h) – Niveau 2

Tarif de base 20,00€ Tarif enfant 5,00€ 7-12 ans Tarif enfant 10,00€ 12-18 ans

2021-09-12T09:30:00 2021-09-12T12:00:00

