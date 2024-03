Rando bocagère Parking du mémorial de Montormel Coudehard, lundi 26 août 2024.

Rando bocagère Qu’est-ce qu’elle a ma trogne ? Lundi 26 août, 14h30 Parking du mémorial de Montormel 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking du mémorial de Montormel // Equipement: Chaussures de marche

Début : 2024-08-26T14:30:00+02:00 – 2024-08-26T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-26T14:30:00+02:00 – 2024-08-26T18:00:00+02:00

Les arbres façonnent nos paysages et jouent un rôle majeur dans la préservation de la nature. Sur un parcours de 6 km, venez entrevoir les spécificités du bocage et l’importance des haies pour assurer la qualité de l’environnement naturel sur un territoire vallonné, en partie classé Espace Naturel Sensible. Dès 8 ans

Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}]

