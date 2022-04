Rando bien-être Plage de carro, 7 mai 2022, Martigues.

Rando bien-être

du samedi 7 mai au samedi 11 juin à Plage de carro

Une balade pour soi ——————- ### Empruntez le sentier du littoral de la Côte Bleue Depuis la plage de Carro, direction le phare de Cap Couronne via le sentier du littoral. Suivez votre guide à la découverte des vestiges présents sur le parcours et des bienfaits de la côte méditérranéenne. ### Les vestiges du passé Approchez les carrières de pierre “Baou Tailla”, traversez les plages de sable fin, montez jusqu’aux falaises abruptes des carrières antiques…. Et vous saurez tout du patrimoine de la Côte Bleue. ### Profitez de l’instant présent Signe du voyage et de la navigation, humez l’air marin et ses embruns. Ressentez le sable sous vos pieds, observez les plantes sur le parcours… Vous saurez tout de leurs bienfaits. ### Le petit plus Une dégustation de sirop à base de plantes des garrigues et de boules d’énergie sera proposée en fin de balade. Informations pratiques ———————- Randonnée d’environ 4km (aller-retour). Niveau facile. Prévoir chaussures confortables, chapeau, crème solaire, bouteille d’eau. Localisation ————

Tarif unique : 12 euros. Dès 10 ans.

Depuis Carro, arpentez le bord de mer à la recherche d’un bien-être personnel. Le sentier du littoral offre une biodiversité exceptionnelle qui ravira vos sens.

Plage de carro Esplanade Rabeton 13500 martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T19:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:30:00