Rando bien-être Martigues, 17 avril 2022, Martigues.

Rando bien-être Rue des Ragues Parking du port de Carro Martigues

2022-04-17 09:30:00 – 2022-04-17 12:00:00 Rue des Ragues Parking du port de Carro

Martigues Bouches-du-Rhône

12 12 Une jolie balade de 2h30 sur le sentier du littoral pour découvrir la richesse de notre patrimoine. Sous le signe du bien-être et de la relaxation, suivez le guide. Profitez-en pour humer l’air marin et ses embruns et découvrir le bienfait des plantes méridionales.



Le guide vous proposera une dégustation de sirop à base de plantes des garrigues et de boules d’énergie. Idéal pour se revitaliser en pleine nature !



Aux abords des carrières de pierre antique et des plages de sable fin, mettez vos sens en éveil et écoutez les explications de cette zone marine protégée.

Une randonnée bien-être en bord de mer méditerranée. Au départ de Carro, direction le phare de Cap Couronne pour une balade qui met en éveil tous nos sens.

