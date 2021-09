Saint-Just Saint-Just Ille-et-Vilaine, Saint-Just Rando Basket et Biotope Saint-Just Saint-Just Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Just

Rando Basket et Biotope Saint-Just, 18 septembre 2021

Saint-Just Ille-et-Vilaine Visite guidée et commentée du site des mégalithes.

Ateliers animés. Découverte de la faune et de la flore aquatique.

Exposition de peinture et de photos animalières.

Un pot de l’amitié vous sera offert.

Maxi 100 personnes, uniquement sur réservation.

Entrée gratuite.

De 14h à 18h

