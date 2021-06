Menetou-Râtel Menetou-Râtel Cher, Menetou-Râtel Rando Barbecue Menetou-Râtel Menetou-Râtel Catégories d’évènement: Cher

Menetou-Râtel

Rando Barbecue Menetou-Râtel, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Menetou-Râtel. Rando Barbecue 2021-07-17 – 2021-07-17

Menetou-Râtel Cher Menetou-Râtel Randonnée et barbecue organisés par l’association CFMR « Quel bonheur de pouvoir se retrouver pour marcher, courir, pédaler dans notre belle campagne sancerroise !

Venez prolonger la soirée autour d’une buvette et d’un barbecue… Bien sur tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne font pas de rando ! » Rando VTT : Départ à 17h maximum / 35 km / 4€ Rando pédestre : Départ 18h maximum / 8 km / 3€ ou départ 17h30 maximum / 15 km / 4€ Rando kids pédestre : Départ 18h30 maximum / 4 km / 2€

Rando kids VTT : Départ 18h maximum / 10 km / 2€ Rando barbecue au départ de la salle des fêtes de Menetou-Râtel marie.guillon@live.fr Rando barbecue au départ de la salle des fêtes de Menetou-Râtel Randonnée et barbecue organisés par l’association CFMR « Quel bonheur de pouvoir se retrouver pour marcher, courir, pédaler dans notre belle campagne sancerroise !

Venez prolonger la soirée autour d’une buvette et d’un barbecue… Bien sur tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne font pas de rando ! » Rando VTT : Départ à 17h maximum / 35 km / 4€ Rando pédestre : Départ 18h maximum / 8 km / 3€ ou départ 17h30 maximum / 15 km / 4€ Rando kids pédestre : Départ 18h30 maximum / 4 km / 2€

Rando kids VTT : Départ 18h maximum / 10 km / 2€ Municaipalité dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Menetou-Râtel Autres Lieu Menetou-Râtel Adresse Ville Menetou-Râtel lieuville 47.35282#2.75761