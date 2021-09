Cabrières-d'Avignon Eglise Cabrières- d'Avignon Cabrières-d'Avignon, Vaucluse Rando Balade : Patrimoine de Cabrières d’Avignon Eglise Cabrières- d’Avignon Cabrières-d'Avignon Catégories d’évènement: Cabrières-d'Avignon

Dans le cadre du Grand Site La Fontaine de Vaucluse , découverte du territoire et sa biodiversité, découverte de la technique de la pierre sèche, faune et flore.

ENTREE LIBRE SU INSCRIPTION

Dans le cadre du Grand Site La Fontaine de Vaucluse, découverte du territoire de Cabrières d’Avignon et du mur de la peste, son histoire, son patrimoine, et sa biodiversité Eglise Cabrières- d’Avignon place de l’eglise 84220 Cabrieres d’Avignon Cabrières-d’Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T12:30:00

Lieu Eglise Cabrières- d'Avignon Adresse place de l'eglise 84220 Cabrieres d'Avignon Ville Cabrières-d'Avignon