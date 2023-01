Rando / balade – La tourbière de Prénovel et le belvédère du Duchet Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château

Jura

Rando / balade – La tourbière de Prénovel et le belvédère du Duchet Grande-Rivière Château, 1 février 2023, Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château. Rando / balade – La tourbière de Prénovel et le belvédère du Duchet Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château Jura

2023-02-01 – 2023-03-31 Grande-Rivière Château

Jura Grande-Rivière Château EUR Rando / balade Raquettes – La tourbière de Prénovel et le belvédère du Duchet Rando proposée par Olivier Faivre, accompagnateur en moyenne montagne.

Rendez-vous à 13h45. Visite commentée de la tourbière de Nanchez, zone humide et acide, caractérisée par une forte biodiversité et par la présence de sphaigne. Puis ascension du belvédère du Duchet.

Durée : 2h30 à 3h – 6km. olivierfaivre.hautjura@gmail.com https://www.vtt.olivierfaivre.fr/ Grande-Rivière Château

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château, Jura Autres Lieu Grande-Rivière Château Adresse Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château Jura Ville Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château lieuville Grande-Rivière Château Departement Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-riviere-chateau-grande-riviere-chateau/

Rando / balade – La tourbière de Prénovel et le belvédère du Duchet Grande-Rivière Château 2023-02-01 was last modified: by Rando / balade – La tourbière de Prénovel et le belvédère du Duchet Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château 1 février 2023 Grande-Rivière Château, Jura Grande-Rivière-Château Jura Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura