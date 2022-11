Rando balade – Cezanne à Bibémus : marche sur le motif du Tholonet aux Carrières Le Tholonet, 19 février 2022, Le Tholonet.

2022-02-19

EUR Visite des Carrières de Bibémus et randonnée. Depuis la route Cezanne au Tholonet, balade au départ du Parc Départemental des Roques Hautes jusqu’au plateau de Bibémus. Des contrastes saisissants : terre ocre-rouge, pinède verte et ciel bleu azur. Redécouvrez la Provence picturale. Ressentez sa puissance géologique et son énergie rocailleuse comme le disait si bien Cezanne. Une fois sur le plateau, venez voir le bastidon de Cezanne au cœur des Carrières de Bibémus. Retour par les balcons naturels avec vue sur la Sainte-Victoire et le barrage de Bimont. Dans cette palette de peintre, le temps a façonné le relief d’une main de maître.



➜ Balade à pied de 4h environ​

➜ Prévoir chaussures de marche, eau et pique nique.

➜ Rendez-vous au Tholonet, devant les grilles du parking du Château. Parking gratuit à proximité.

➜ Langue : en français et anglais

➜ Rando niveau moyen . Dénivelé:+/- 200m



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Randonnée sur le thème de Paul Cezanne et visite des Carrières de Bibémus.

