RANDO : BAIN DE FORET NOCTURNE

Dabo

Dabo, 25 juin 2022

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 23:30:00

Dabo 57850 A pas de loups, je t’invite à un temps de conscience au coeur de la nature, un temps de présence à soi et à notre environnement, un temps pour prendre confiance et découvrir la nature de nuit. Entre pleine conscience et spiritualité, ce bain de forêt est avant tout une pause à s’offrir, un temps de ressourcement et de gratitude envers notre terre d’accueil. A pas de loups, nous voyagerons au coeur de la forêt et au coeur de nous. tourisme@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 42 42 https://www.naturezsoi.com/agenda%20:) Dabo

