2023-02-14 10:00:00 – 2023-02-14 12:30:00

Au cours de cette balade, tracez et suivez votre itinéraire selon les azimuts donnés sur le livret. Cette promenade vous emmènera pendant 2 heures sur un parcours de 7 kilomètres. Vous pourrez découvrir et Auffay et ses alentours de manière ludique lors de cette balade idéale à faire en famille !

Pour faire ce parcours vous devrez vous aider d’une boussole, d’une carte et d’azimuts. Il vous faudra tracer vous-même votre parcours en vous dirigeant avec la boussole, telle une grande aventure d’explorateur. Pour réaliser ce parcours deux solutions s’offrent à vous : soit de préparer et de tracer votre parcours avant votre départ, soit de partir à l’aventure et de vous diriger à l’aide de la boussole.

La carte, les questions et la boussole sont à récupérer directement au guichet de notre bureau d’accueil d’Auffay sur les jours et horaires d’ouverture.

Vous pouvez également télécharger la carte et le livret sur ce lien : http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/je-vous-presente-la-rando-azimuts-caux

Bonne chance aventuriers !

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/

