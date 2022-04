Rando avec Addes Botmeur “Lutins des beaux jours” Botmeur Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Finistère

Rando avec Addes Botmeur “Lutins des beaux jours” Botmeur, 22 avril 2022, Botmeur. Rando avec Addes Botmeur “Lutins des beaux jours” Botmeur

2022-04-22 14:15:00 – 2022-04-22

Aux beaux jours, le petit peuple mène une vie heureuse (mais agitée) dans les bois et les landes autour du bourg de Botmeur. Quelques indices mettent les enfants sur leur trace… Avec contes et interventions musicales. 3 km. Départ à 14 h 15 de l'ancienne école de Botmeur. Gâteaux et boissons au retour. Contes à couvert en cas d'intempéries. Durée rando : env . 2 h. Enfants à partir de 4 ans. Tarif : 8 € – 7 € à partir de 5 personnes. addesbotmeur@orange.fr +33 2 98 99 66 58 http://www.xn--arre-randos-dbb.com/

