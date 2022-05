RANDO-ARTREK

2022-05-26 – 2022-05-29 Parcours pédestre sur la route des arts.

Muni de votre bâton de pélerin, de chaussures de marche et d’un équipement de randonnée, vous pourrez suivre un circuit.

Chemins et sentiers vous conduiront aux lieux d’exposition mais aussi vous permettront de découvrir quelques sites remarquables. Prévoir retour par covoiturage.

Les étapes :

jeudi 26 mai : Taintrux 8 h 30 – Saint-Léonard 11 h – 7 km

jeudi 26 mai : Anould 14 h – Ban-sur-Meurthe-Clefcy 17 h – 7 km

vendredi 27 mai : Le Lançoir 14 h – Le Valtin 18 h – 10 km

samedi 28 mai : Plainfaing 14 h – Mandray 18 h – 10 km

dimanche 29 mai : Entre-Deux-Eaux 14 h – Saulcy-sur-Meurthe 17 h – 6 km

Un accompagnateur vous attendra à chaque point de ralliement : en général, la salle des fêtes du village. Il vous remettra la carte Artrek qui sera tamponnée au départ et à l’arrivée de chaque étape. Vous avez le choix d’effectuer tout ou partie du circuit sur les 4 jours (40 km environ en 5 étapes).

L’artrekeur 2022 sera désigné par tirage au sort parmi les marcheurs les plus assidus et se verra remettre une coupe. saintleonardexpression@gmail.com +33 3 29 50 03 64 dernière mise à jour : 2022-04-29 par

