Rando art et patrimoine Loches Loches Catégories d’évènement: 37600

Loches

Rando art et patrimoine Loches, 12 juillet 2022, Loches. Rando art et patrimoine Loches

2022-07-12 – 2022-07-12

Loches 37600 Loches 100 EUR Randonnée guidée entre art et patrimoine. Marchez dans les rues de Beaulieu-lès-Loches, Petite cité de caractère. A la découverte de sa riche histoire tout en déambulant d’œuvre en œuvre pour en savoir plus sur le nouveau parcours de l’exposition des Beaux Lieux. Randonnée guidée entre art et patrimoine. Marchez dans les rues de Beaulieu-lès-Loches, Petite cité de caractère. A la découverte de sa riche histoire tout en déambulant d’œuvre en œuvre pour en savoir plus sur le nouveau parcours de l’exposition des Beaux Lieux. Rendez-vous à la gare de Loches. b2x@laposte.net +33 9 54 67 26 55 http://www.expo-beauxlieux.fr/ Randonnée guidée entre art et patrimoine. Marchez dans les rues de Beaulieu-lès-Loches, Petite cité de caractère. A la découverte de sa riche histoire tout en déambulant d’œuvre en œuvre pour en savoir plus sur le nouveau parcours de l’exposition des Beaux Lieux. Association B2X

Loches

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 37600, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement 37600

Loches Loches 37600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Rando art et patrimoine Loches 2022-07-12 was last modified: by Rando art et patrimoine Loches Loches 12 juillet 2022 37600 Loches

Loches 37600