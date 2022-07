Rando-Apéro pastoral Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac, 13 juillet 2022, Beaumont-du-LacBeaumont-du-Lac. Rando-Apéro pastoral Lac de Vassivière

Beaumont-du-Lac Haute-Vienne Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac

2022-07-13 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-13 19:30:00 19:30:00 Beaumont-du-Lac

Haute-Vienne Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne Beaumont-du-Lac Rdv 16h30 à 19h30, date et lieu de rdv donné après inscription. Gratuit. Rens/Résa de 12h à 17h : 06 69 58 43 23 ou par mail dves@laposte.net Venez participer à l’estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis lors d’une randonnée-transhumance de 3-4 km le long du sentier de rives ! Pour clôturer la balade en beauté, un apéritif de produits locaux vous attend à l’arrivée. N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour prolonger la soirée. Inscription obligatoire / Limité à 50 personnes Rdv 16h30 à 19h30, date et lieu de rdv donné après inscription. Gratuit. Rens/Résa de 12h à 17h : 06 69 58 43 23 ou par mail dves@laposte.net Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Lac de Vassivière

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne Autres Lieu Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac Adresse Beaumont-du-Lac Haute-Vienne Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac Ville Beaumont-du-LacBeaumont-du-Lac lieuville Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac Departement Haute-Vienne

Rando-Apéro pastoral Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac 2022-07-13 was last modified: by Rando-Apéro pastoral Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac 13 juillet 2022 Beaumont-du-Lac Haute-Vienne Lac de Vassivière

Beaumont-du-LacBeaumont-du-Lac Haute-Vienne