2022-05-01 – 2022-05-01

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 5 EUR Parcours de 6, 12 et 16 km avec assiette apéritive à l’arrivée.

Inscription par mail.

Paiement sur place.

Départ entre 8h et 9h.

1 baptême poney sera offert à chaque petit randonneur (-12 ans). Les cavaliers de la Paulnière

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

