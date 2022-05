Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais (Baladez Curieux) Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais (Baladez Curieux), 21 juin 2022, Nyons. Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais (Baladez Curieux) Nyons

2022-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-13 20:30:00 20:30:00

Nyons 26110 EUR 5 5 Un instant nature et convivialité! Une randonnée en soirée, partez en balade à la découverte des oliveraies du nyonsais accompagnés d’une productrice passionnée et du soleil couchant. Un apéritif à base des produits de la Coopérative clôturera la balade. info@baronnies-tourisme.com http://baronnies-tourisme.com/ Nyons

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Ville Nyons lieuville Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais (Baladez Curieux) 2022-06-21 was last modified: by Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais (Baladez Curieux) Nyons 21 juin 2022

Nyons Drôme