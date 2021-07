Bellenaves Bellenaves Allier, Bellenaves Rando Apéro Bellenaves Bellenaves

Rando Apéro Bellenaves, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bellenaves. Rando Apéro 2021-07-20 17:30:00 – 2021-07-20 21:30:00

Bellenaves Allier EUR Balade accompagnée, puis apéritif dînatoire avec la Boulange à Lily, avec mise à l’honneur de notre terroir en Val de Sioule. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Bellenaves Adresse Ville Bellenaves