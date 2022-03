Rando Amis des toutous Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Rando Amis des toutous Barr, 2 avril 2022, Barr. Rando Amis des toutous Barr

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 10:30:00

Barr Bas-Rhin Barr Désirez-vous vous balader avec votre chien ? Accompagné ? Voulez-vous que votre chien rencontre d’autres congénères ? Ou tout simplement voulez-vous avoir un échange entre passionnés de chiens ? Randonnée de moyenne difficulté.

Les toutous en laisse ou harnais (canirando) pour que la promenade se passe bien. Promenade ouverte à tous, petits et grands chiens et humain. Balade gratuite avec collation offerte par AMIS DES TOUTOUS à l’arrivée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Réservation obligatoire sur le site internet de Amis des toutous. Un itinéraire pour arriver sur le lieu sera publié où nous pouvons convenir d’un point de rendez-vous afin d’arriver sur le départ de la randonnée. Randonnée canine +33 6 88 68 80 61 Désirez-vous vous balader avec votre chien ? Accompagné ? Voulez-vous que votre chien rencontre d’autres congénères ? Ou tout simplement voulez-vous avoir un échange entre passionnés de chiens ? Randonnée de moyenne difficulté.

Les toutous en laisse ou harnais (canirando) pour que la promenade se passe bien. Promenade ouverte à tous, petits et grands chiens et humain. Balade gratuite avec collation offerte par AMIS DES TOUTOUS à l’arrivée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Réservation obligatoire sur le site internet de Amis des toutous. Un itinéraire pour arriver sur le lieu sera publié où nous pouvons convenir d’un point de rendez-vous afin d’arriver sur le départ de la randonnée. Barr

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Barr Adresse Ville Barr lieuville Barr Departement Bas-Rhin

Barr Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/

Rando Amis des toutous Barr 2022-04-02 was last modified: by Rando Amis des toutous Barr Barr 2 avril 2022 Barr Bas-Rhin

Barr Bas-Rhin