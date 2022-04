Rando aligot Causse Noir Millau, 21 avril 2022, Millau.

Rando aligot Causse Noir Millau

2022-04-21 – 2022-04-21

Aveyron Millau

EUR Le petit + : L’immersion en pleine nature, la magie de la lumière du soir qui décline, le partage d’un moment original et convivial du casse-croute, et le retour à la frontale de nuit !

4 personnes minimum – 12 personnes maximum

En petit groupe ou en famille ( 12 pers max) une randonnée caussenarde pleine de surprises où nous confectionnerons tous ensemble et « à la bonne franquette » un repas assis dans l’herbe… en pleine nature.

• Apportez vos propres assiettes / couverts / verres (si possible, éviter les ustensiles en plastiques non recyclables ou non réutilisables)

• L’esprit de cette sortie est basé sur l’échange et le partage… Vous pouvez enrichir le repas en apportant boissons et desserts à partager pour un Mescaldis de saveurs !

Boissons et desserts sont non compris dans le prix et non obligatoires, à gérer et partager selon vos envies

• Chaussures légères de sports ou de marche indispensables

• Prévoir eau + lampe frontale si possible + vos couverts + éventuellement un sac à dos pour porter un peu du matériel

Horaires : 19h00 – 22h00

2,5 km à pied, environ 1h00 de marche hors pause

Vivez l’expérience décalée d’une petite randonnée au crépuscule et d’un Aligot cuisiné collectivement en pleine nature ! Une façon sympa d’observer de façon originale le coucher du soleil !

OFFICE DE TOURISME DE MILLAU

Millau

