Rando Ail des Ours et pâtes au Pesto le Bruit du Trapèze Persac, samedi 13 avril 2024.

Rando Ail des Ours et pâtes au Pesto les ressources de la nature sont multiples pourquoi ne pas en profiter?! Rando, Cueillette, cuisine et dégustation ! Samedi 13 avril, 14h00 le Bruit du Trapèze entrée libre, assiette de pâtes payante, cotisation au Bruit du Trapèze 10€ bienvenue, Buvette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

En prenant l’air, venez cueillir l’ail des Ours tout autour de Persac puis venez le cuisiner pour en faire du Pesto! Vous pourrez aussi en garder pour le manger en salade !

Nous vous proposons ensuite de le déguster avec des Pâtes et autour d’une bonne bouteille

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

tiers lieu Persac

Evelyne perard