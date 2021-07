Le Barboux Le Barboux Doubs, Le Barboux Rando accompagnée : Les »P’tits crapahuteurs explorateurs – Fl’âne dans la nature » Le Barboux Le Barboux Catégories d’évènement: Doubs

Le Barboux
Doubs
5 EUR
Partez en balade en famille avec Patrick, accompagnateur en montagne qui vous apprendra tout sur la faune de notre moyenne montagne. Organisé en partenariat avec la ferme pédagogique du Barboux. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.

